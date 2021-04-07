لقاح بديل لـ"أسترازينيكا"

بريطانيا: عرض لقاح بديل لـ”أسترازينيكا” على من هم دون الثلاثين

منذ 33 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات

قالت لجنة حكومية بريطانية إنه سيتم تقديم بديل للقاح “أسترازينيكا” للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، بعد ظهور أدلة على وجود صلة بين اللقاح والجلطات الدموية النادرة.

وقالت اللجنة الحكومية المشتركة للتطعيم والتحصين إن البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، والذين ليس لديهم مشاكل صحية يجب أن يعرض عليهم لقاح بديل عند توفره.

هذا وأكدت الهيئة التنظيمية للأدوية في الاتحاد الأوروبي وجود صلة بين لقاح “أسترازينيكا” وجلطات الدم.

أما منظم الأدوية في المملكة المتحدة، فأشار إلى أن هناك 79 حالة من جلطات الدم المرتبطة بانخفاض خلايا الصفائح الدموية في الدم، وهي حالة تعرف باسم قلة الصفيحات.

وأوضح أنه من بين الحالات الـ79، توفي 19 شخصا من بينهم ثلاثة تقل أعمارهم عن 30 عام

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