“أساتذة التعاقد” يعلنون اعتقال 11 من زملائهم من “احتجاجات الرباط”

هبة بريس - الرباط

كشفت صفحة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”

أن السلطات الأمنية أوقفت أمس الثلاثاء، 11 إطارا من الأساتذة المتعاقدين بمدينة الرباط.

وذكر ذات المصدر، أن الأساتذة المعتقاين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية، و سيتم تقديمهم اليوم الأربعاء أمام النيابة العامة.

هذا ويشار الى أن أساتذة التعاقد خرجوا يومي الاثنين والثلاثاء، في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، رغم إعلان السلطات قبل أيام منع أي تجمهر أو تظاهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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