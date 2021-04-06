وزارة التربية الوطنية تنفي نفيا قاطعا توقيف الدراسة
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وزارة التربية الوطنية تنفي توقيف الدراسة

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نفيا قاطعا توقيف الدراسة بالنسبة لكافة المستويات ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر.

جاء ذلك في بيان حقيقة للوزارة ردا على تداول بعض الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي لبلاغ مفبرك، يزعم من خلاله مروجوه أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قررت “توقيف الدراسة بالنسبة لكافة المستويات ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر”.

وأوضحت الوزارة أنها تنفي نفيا قاطعا ما جاء في هذا البلاغ من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب، مجددة التأكيد على أنه لم يطرأ أي تغيير على سير الدراسة.

وشددت الوزارة، وفق المصدر ذاته، على انها “إذ تقدم هذا التوضيح، فإنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة”.

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