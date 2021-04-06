تعطل سفينة جديدة بقناة السويس.. والقاطرات تتحرك لسحبها

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس - وكالات

دفعت هيئة قناة السويس في مصر بـ3 قاطرات لسحب سفينة بترولية تعطلت في الكيلو 133 ترقيم قناة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات المرة.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، دفعت هيئة القناة السويس، بـ3 قاطرات لسحب السفينة البترولية وهي سلام 9 وبركة ومصاحب 2.

وقال أحد المصادر الملاحية إن تعطل السفينة “RUMFORD” خلال عبورها من المجري الملاحي لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، في الكيلو 133 ترقيم قناة السويس، كان بسبب عطل فني في السفينة.

وأكد المصدر أن تعطل السفينة بمنتصف القناة لم يؤثر على حركة الملاحة، مشيرا إلى أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي.

وأوضحت المصادر، أن القاطرات انتقلت على الفور لمكان تعطل السفينة وتعاملت معها وتم قطرها إلى البحيرات، لمعرفة أسباب العطل وإعادة صيانتها حال حدوث أي أعطال بها.

ونقلت شبكة “CNBC عربية” عن مصادر أن “هيئة قناة السويس تنفي ما تم تداوله عن توقف حركة الملاحة بالقناة إثر تعطل محرك إحدى السفن، وتؤكد أنه تم التعامل مع الموقف”.

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