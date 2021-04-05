الحبس سنة واحدة نافدة في حق معنف ”أساتذة التعاقد“

هبة بريس - الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط يومه الإثنين 05 أبريل 2021، بالحبس النافذ سنة واحدة في حق معنف الأساتذة المتعاقدين خلال مسيرتهم الاحتجاجية التي حاولوا تنظيمها قبل أسابيع بالعاصمة الإدارية الرباط.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت قبل أسبوعين عن توقيف الشخص المشتبه فيه الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف مشاركين في شكل احتجاجي بمدينة الرباط يوم الأربعاء المنصرم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني آنذاك أن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية كانت قد باشرت كافة الأبحاث التمهيدية الضرورية على ضوء المعطيات والتسجيلات التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي، والتي مكنت من تشخيص هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.

وكان الشخص المذكور قد خلق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بزي مدني في مجموعة من مقاطع الفيديو وهو يقوم بتعنيف الأساتذة المتعاقدين خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية بمدينة الرباط، الأمر الذي أثار غضب المغاربة الذين اعتبروا السلوك مرفوضا وغير مقبول ولا يتناسب مع دولة المؤسسات .

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