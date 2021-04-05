أمن الداخلة يحبط عملية للهجرة السرية ويوقف 16 شخصا

أشعبان لحبيب - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادر متطابقة، أن المصالح المختصة بمدينة الداخلة قد تمكنت صباح اليوم الإثنين، من إحباط محاولة للهجرة السرية قرب شاطى لاساركا.

و حسب ذات المصادر، فقد جاءت عملية الإحباط، بعد إخبارية وفرتها العناصر الأمنية، تم من خلالها نصب كمين محكم، من طرف دورية تابعة للأمن الوطني، وبتنسيق مباشر مع نقطة المراقبة التابعة للبحرية الملكية، حيث تمكنوا من إيقاف مجموعة تتكون من 16 شخصا، من جنسيات إفريقية كانوا في صدد انتظار قارب بالشاطئ المذكور، من أجل أن يتجه بهم نحو جزر الكناري.

كما تم حجز معدات بحرية وكذا محرك 450 لتر من البنزين ومواد غذائية.

الموقوفون تم تسليمهم إلى مصلحة الشرطة القضائية، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل معرفة المتورطين بهذه العملية.

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