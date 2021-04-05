صورة تعبيرية

أمن الداخلة يحبط عملية للهجرة السرية ويوقف 16 شخصا

منذ 31 دقيقة
0
أشعبان لحبيب - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادر متطابقة، أن المصالح المختصة بمدينة الداخلة قد تمكنت صباح اليوم الإثنين، من إحباط محاولة للهجرة السرية قرب شاطى لاساركا.

و حسب ذات المصادر، فقد جاءت عملية الإحباط، بعد إخبارية وفرتها العناصر الأمنية، تم من خلالها نصب كمين محكم، من طرف دورية تابعة للأمن الوطني، وبتنسيق مباشر مع نقطة المراقبة التابعة للبحرية الملكية، حيث تمكنوا من إيقاف مجموعة تتكون من 16 شخصا، من جنسيات إفريقية كانوا في صدد انتظار قارب بالشاطئ المذكور، من أجل أن يتجه بهم نحو جزر الكناري.

كما تم حجز معدات بحرية وكذا محرك 450 لتر من البنزين ومواد غذائية.

الموقوفون تم تسليمهم إلى مصلحة الشرطة القضائية، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل معرفة المتورطين بهذه العملية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس .. إيقاف شخص بتهمة الحيازة والاتجار في أقراص الإكستازي

فاس .. إيقاف شخص بتهمة الحيازة والاتجار في أقراص…

منذ 3 ساعات
Photo of شاب عشريني ينهي حياته شنقا بطنجة

شاب عشريني ينهي حياته شنقا بطنجة

منذ 17 ساعة
Photo of سيارة لنقل العمال تقتل 12 خروفا بطنجة

سيارة لنقل العمال تقتل 12 خروفا بطنجة

منذ 18 ساعة
Photo of طنجة.. قاصر يلفظ أنفاسه غرقا بشاطئ أشقار

طنجة.. قاصر يلفظ أنفاسه غرقا بشاطئ أشقار

منذ 21 ساعة
Photo of فاس…انتحار أربعيني يعانى من مرض نفسى شنقا بأولاد الطيب

فاس…انتحار أربعيني يعانى من مرض نفسى شنقا بأولاد الطيب

منذ يومين
Photo of الهيليكوبتر تنقل ثلاثة أفراد بعد إنقلاب سيارة بعثة المينورسو نواحي المحبس

الهيليكوبتر تنقل ثلاثة أفراد بعد إنقلاب سيارة بعثة المينورسو…

منذ يومين
Photo of اختطف سيدة بسبب خلافه مع ابنها.. توقيف شخص بالقصر الكبير

اختطف سيدة بسبب خلافه مع ابنها.. توقيف شخص بالقصر…

منذ يومين
Photo of القنيطرة.. مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين في حادث انقلاب حافلة

القنيطرة.. مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين في حادث انقلاب…

منذ يومين
Photo of انتحار تلميذة بشكل مأساوي بإقليم تزنيت

انتحار تلميذة بشكل مأساوي بإقليم تزنيت

منذ 3 أيام
Photo of فاس .. حادثة سير خطيرة ترسل قاصرا للمستعجلات

فاس .. حادثة سير خطيرة ترسل قاصرا للمستعجلات

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق