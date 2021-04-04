اكادير : إصابة طاقم سفينة ب ” كورونا” قادمة من ” لاس بالماس “يستنفر السلطات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” عن تسجيل إستنفار في صفوف سلطات ميناء الصيد البحري بأكادير، بعد إكتشاف إصابة طاقم سفينة ب ” كورونا” قادمة من جزر ” لاس بالماس” بعد أن رست بمناءها لعدة أشهر قصد الصيانة .

واضافت مصادرنا، أن السلطات المينائية، قد أخضعت طاقم سفينة الصيد المسماة ” بولار” للحجر الصحي، فيما تم إجراء التحاليل المخبرية لجل الطاقم، ليتم إكتشاف خمسة حالات إصابة بفيروس ” كورونا” لازالت تحت تدابير الحجر الصحي بقسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بأكادير.

ولازالت المصالح الصحية بأكادير، لم تخرج بأي بلاغ للعموم، تشرح فيه هل الحالات المكتشفة ضمن طاقم السفينة مصابة بالسلالة البريطانية ؟؟ .

و كشفت مصادر الجريدة، أن جل الطاقم قد أجرى تحاليل مخبرية أحيلت على مختبرات مركزية، للتأكد من نوعية الفيروس، لاسيما بعد ظهور حالات جديدة من فيروس كورونا المتحور بالبلاد .

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