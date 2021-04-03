السفينة الجانحة

بعد حادثة قناة السويس.. ملاك سفينة “ايفر غيفن” يقاضون الشركة المشغلة

منذ ساعتين
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هبة بريس - وكالات

قدم ملاك ناقلة الحاويات Ever Given ، التي أوقفت الملاحة عبر قناة السويس لستة أيام، دعوى قضائية ضد الشركة المشغلة للسفينة.

وأكد موقع The Lawyer أن هذه الدعوى رفعت في المحكمة البريطانية العليا ضد شركة Evergreen Marine المشغلة للسفينة الجانحة، والتي تتخذ من تايوان مقرا رئيسيا لها، بشأن حادثة جنوح السفينة التابعة لشركتي Luster Maritime وHigaki Sangyo Kaisha اليابانيتين في قناة السويس في 23 مارس الماضي.

ولفت الموقع إلى أن نص الدعوى يتحدث عن مدعين عليهما اثنين، هما شركة Evergreen وكل الجهات الاخرى التي تطالب أو قد تطالب بتعويض خسائرها.

وجاءت هذه الدعوى بخطوة استباقية للتعويضات المستحقة عن حادث الجنوح، التي سبق أن أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن حجمها يتجاوز مليار دولار.

وتسعى الدعوى، حسب شركة “سي إن إن”، إلى “تقييد الأميرالية” في المحكمة، وفقا لقانون الشحن التجاري لعام 1995، في ضوء الالتزامات والتعويضات التي قد تحدث بسبب الحادث.

والمقصود بـ”تقييد الأميرالية” إحدى طرق القانون البحري التي يسعى من خلالها مالكي السفينة إلى الحد من مسؤوليتهم في حال وقوع حادث كبير.

بدورها، أكدت Evergreen في بيان لها أنها تلقت إشعارا من المحامي الذي يمثل مالكي السفينة بشأن هذه الدعوة ضدها والأطراف المعنية الأخرى المتورطة أو المتأثرة بحادث جنوح السفينة.

وذكرت الشركة أن تقارير إعلامية فسرت بطريقة خاطئة عبارة “المدعي عليه”، مؤكدة أن محاميها يعملون على جمع كافة المعلومات المتوفرة ذات الصحة، وسوف يتعاملون مع أي متابعة ضرورية في هذا الشأن.

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