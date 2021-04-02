السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم أمام مبنى الكابيتول
الصورة من الأرشيف

السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم أمام مبنى الكابيتول

منذ ساعتين
0
هبة بريس ـ وكالات

قال مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة إن المهاجم الذي اندفع بسيارته صوب أفراد شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي يدعى نوح جرين ويبلغ من العمر 25 عاما.

وأفادت شبكة “إن بي سي” بأن غرين، الذي يقيم في ولاية إنديانا، كتب في صفحته على “فيسبوك” أنه من أتباع “أمة الإسلام”.

وأشار غرين في منشورات حديثة على “فيسبوك” إلى أنه فقد وظيفته، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وكانت شرطة مبنى الكونغرس قالت إن سائقا اندفع بسيارته صوب أفرادها اليوم الجمعة، ما تسبب في مقتل شرطي وإصابة آخر وأدى لرفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة للكونغرس.

وقالت يوجاناندا بيتمان، القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به قاد المركبة بغرض دهس الضباط ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحا بسكين في يده.

وأضافت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المشتبه به، ما أدى لمقتله مشيرة إلى أن أحد الضباط قتل أيضا بينما أصيب آخر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هجوم الكابيتول: مقتل رجل شرطة ومنفذ الهجوم

هجوم الكابيتول: مقتل رجل شرطة ومنفذ الهجوم

منذ 3 ساعات
Photo of إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي إثر تهديد أمني

إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي إثر تهديد أمني

منذ 4 ساعات
Photo of الحراك: مظاهرات جديدة في الجزائر ضد الجيش والنظام القائم

الحراك: مظاهرات جديدة في الجزائر ضد الجيش والنظام القائم

منذ 4 ساعات
Photo of “مدنية ماشي عسكرية” .. الجزائريون يخرجون للاحتجاج في الجمعة ال112

“مدنية ماشي عسكرية” .. الجزائريون يخرجون للاحتجاج في الجمعة…

منذ 7 ساعات
Photo of ألمانيا .. وفاة 3 مرضى جراء حريق بمستشفى في برلين

ألمانيا .. وفاة 3 مرضى جراء حريق بمستشفى في…

منذ 8 ساعات
Photo of الخارجية الأمريكية تنتقد الجزائر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

الخارجية الأمريكية تنتقد الجزائر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

منذ 10 ساعات
Photo of قتلى وجرحى في حادث خروج قطار عن القضبان في تايوان

قتلى وجرحى في حادث خروج قطار عن القضبان في…

منذ 13 ساعة
Photo of اعتقال رجل حاول التسلل إلى مقر الرئاسة الفرنسية حاملا زجاجة حارقة

اعتقال رجل حاول التسلل إلى مقر الرئاسة الفرنسية حاملا…

منذ 13 ساعة
Photo of بريطانيا: 30 حالة تجلط دموي بعد استخدام لقاح “أسترازينيكا”

بريطانيا: 30 حالة تجلط دموي بعد استخدام لقاح “أسترازينيكا”

منذ 14 ساعة
Photo of الإمارات ترسل 46 طنا من المساعدات الإنسانية لإثيوبيا

الإمارات ترسل 46 طنا من المساعدات الإنسانية لإثيوبيا

منذ 16 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق