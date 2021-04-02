هجوم الكابيتول: مقتل رجل شرطة ومنفذ الهجوم

هبة بريس ـ وكالات

أكدت الشرطة الأمريكية مقتل منفذ الجهوم بسيارة على مبنى الكابيتول في واشنطن، مشيرة أيضا إلى نقل اثنين من أفراد الشرطة إلى المستشفى بنتيجة الهجوم ووفاة أحدهما.

وذكرت الشرطة خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن منفذ الهجوم اقتحم بسيارته الحاجز الأمني الشمالي بالقرب من مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس الأمريكي.

وأضافت أن المهاجم دهس اثنين من أفراد الشرطة، ثم خرج من سيارته واعتدى على أفراد الشرطة بسكين، وأن الشرطة أطلقت النار عليه، مما أسفر عن وفاته متأثرا بجروحه في وقت لاحق.

ووفقا للتقديرات الأولية للشرطة فإن حادث الكابيتول ليس له علاقة بالإرهاب.

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