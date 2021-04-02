فوزي لقجع

فوزي لقجع يستمر رئيسا للجنة المالية بالكاف

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

أعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم عن تعيينات جديدة في هياكلها التنظيمية تضمنت بالخصوص ، استمرار فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،في منصب رئيس لجنة المالية بالكاف.

وذكرت الكونفدرالية على موقعها الرسمي ، أن اللجنة التنفيذية للكاف قررت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي ، اختيار عبد الغني سعيد عرب ، رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم ، عضوا في اللجنة التنفيذية.

كما قررت تعيين ،هاني أبو ريدة (مصر) وأماجو ملفين بينيك (نيجيريا) كعضوين في لجنة الكاف للطوارئ.

وشملت التعيينات ايضا ،جاك أنوما مستشارا خاصا أول لرئيس الكاف، ودانيال الكسندر جوردان مستشارا للشؤون الرياضية والتسويق.

وقدم الأمين العام فيرون أوسينجو أومبا خلال الاجتماع ،تقريرا حول حالة تدهور بعض البنى التحتية (الملاعب والاستضافة) التي لم تعد توفر الضمانات لاستضافة مسابقات الكاف ، ولا سيما مباريات بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية.

وتم الاتفاق على أن تطوير البنية التحتية هو أحد أهم أولويات الكونفدرالية وسيتم تقديم خطة مفصلة على المدى القصير.

وفي سياق آخر ، وبخصوص الجدل الدائر حول وضع اختبارات كوفيد-19 المطلوبة حاليا خلال المسابقات ، اشارت اللجنة إلى بدء مناقشات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتأسيس هيئات مستقلة تكون مسؤولة عن إجراء الاختبارات ، وبصورة خاصة خلال مسابقات توتال كأس الأمم الإفريقية ، الكاميرون 2021.

ووافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها ايضا ،على المواعيد المقترحة لقرعة توتال كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 (25 يونيو 2021) ومواعيد النهائيات (من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022).

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