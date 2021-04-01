خارجية أمريكا تدعو لحل الدولتين.. وتؤكد: إسرائيل تحتل الضفة الغربية والجولان

خارجية أمريكا تؤكد: إسرائيل تحتل الضفة الغربية والجولان

منذ 3 ساعات
0
هبة بريس ـ متابعة

أكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن حل الدولتين هو ما سيسمح لإسرائيل والفلسطينيين العيش فى سلام، مشيرًا إلى أن بلاده تعتبر الضفة الغربية أرض محتلة، مضيفا: “تاريخيا إسرائيل احتلت الضفة الغربية وهضبة الجولان”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على ضرورة وقف إسرائيل للأنشطة التى تقوض حل الدولتين، داعية الفلسطينيين لوقف ما وصفته بـ”التحريض على العنف”.

من جهة أخرى، أوضحت الخارجية الأمريكية، أن الاجتماع الأوروبى مع إيران غدًا خطوة إيجابية خصوصا إذا حرك الكرة نحو الالتزام بالاتفاق، معلنة أن شهر أبريل سيخصص للاحتفاء بالإرث العربى والأمريكيين من أصول عربية.

وحول العلاقات مع موسكو، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنها لا تزال تبحث عن علاقات مستقرة مع روسيا رغم الخلافات.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثور على جُثة مغني جزائري بأحد الشواطىء الإسبانية

العثور على جُثة مغني جزائري بأحد الشواطىء الإسبانية

منذ ساعتين
Photo of “فايزر” و”بيونتيك”: مدة فعالية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 6 أشهر

“فايزر” و”بيونتيك”: مدة فعالية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 6…

منذ 4 ساعات
Photo of الجزائر: المناخ العام يتسم بالاحتقان والقمع يستهدف الحراك الشعبي

الجزائر: المناخ العام يتسم بالاحتقان والقمع يستهدف الحراك الشعبي

منذ 4 ساعات
Photo of طنجة.. 30 سنة سجنا لفقيه اغتصب قاصرات

طنجة.. 30 سنة سجنا لفقيه اغتصب قاصرات

منذ 4 ساعات
Photo of الصحة العالمية: 4% فقط من ساكنة أوروبا حصلوا على لقاح كورونا

الصحة العالمية: 4% فقط من ساكنة أوروبا حصلوا على…

منذ 8 ساعات
Photo of فايزر : سنحميكم من كورونا لمدة 6 أشهر!

فايزر : سنحميكم من كورونا لمدة 6 أشهر!

منذ 9 ساعات
Photo of بسبب خطأ..”جونسون آند جونسون” يتلف 15 مليون جرعة من اللقاح

بسبب خطأ..”جونسون آند جونسون” يتلف 15 مليون جرعة من…

منذ 9 ساعات
Photo of إيطاليا تمدد قيود كورونا حتى نهاية أبريل

إيطاليا تمدد قيود كورونا حتى نهاية أبريل

منذ 14 ساعة
Photo of إصابات عدة خلال إطلاق نار بولاية واشنطن

إصابات عدة خلال إطلاق نار بولاية واشنطن

منذ يوم واحد
Photo of ماكرون يعلن توسيع الإغلاق الجزئي ليشمل كامل الأراضي الفرنسية

ماكرون يعلن توسيع الإغلاق الجزئي ليشمل كامل الأراضي الفرنسية

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق