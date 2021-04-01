خارجية أمريكا تؤكد: إسرائيل تحتل الضفة الغربية والجولان

هبة بريس ـ متابعة

أكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن حل الدولتين هو ما سيسمح لإسرائيل والفلسطينيين العيش فى سلام، مشيرًا إلى أن بلاده تعتبر الضفة الغربية أرض محتلة، مضيفا: “تاريخيا إسرائيل احتلت الضفة الغربية وهضبة الجولان”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على ضرورة وقف إسرائيل للأنشطة التى تقوض حل الدولتين، داعية الفلسطينيين لوقف ما وصفته بـ”التحريض على العنف”.

من جهة أخرى، أوضحت الخارجية الأمريكية، أن الاجتماع الأوروبى مع إيران غدًا خطوة إيجابية خصوصا إذا حرك الكرة نحو الالتزام بالاتفاق، معلنة أن شهر أبريل سيخصص للاحتفاء بالإرث العربى والأمريكيين من أصول عربية.

وحول العلاقات مع موسكو، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنها لا تزال تبحث عن علاقات مستقرة مع روسيا رغم الخلافات.

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