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مربو الدجاج بالمغرب يستنكرون الزيادة في أثمان الأعلاف وقلة جودتها

منذ 53 دقيقة
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هبة بريس - الرباط

أعربت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج، عن استنكارها بسبب الزيادات المتتالية في أثمان أعلاف الدجاج خلال سنة 2020 وبداية سنة 2021، تزامنا والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أن مربو الدجاج تكبدوا خسائر مالية كبيرة، لعدة أسباب منها ما هو مرتبط بالظرفية الصحية كون البلاد عاشت تحت قيود الحجر الصحي طيلة سنة 2020 وبداية سنة 2021 مما أثر سلبا على استهلاك لحوم الدجاج نظرا لضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وأشار ذات المصدر، إلى ما سماه ب”الفوضى التي تطبع تسيير شؤون القطاع مع غياب أية مراقبة في حق شركات الأعلاف والمحاضن وحثهم على احترام قانون القطاع، وقانون المنافسة، حيث يقبلون جماعة على إعلان وتطبيق هذه الزيادات في نفس اليوم، زد على ذلك قلة جودة هذه الأعلاف والكتاكيت”.

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