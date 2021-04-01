فوزي لقجع

لقجع : المغرب سيواصل استضافة المباريات الدولية والقارية

منذ ساعتين
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هبة بريس

أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن المغرب سيواصل استضافة المباريات الدولية والقارية.

وأوضح لقجع في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقده المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء الاربعاء في الرباط ، أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية سيمثل المغرب في عصبة الأبطال الإفريقية الأولى للسيدات بصفته بطلا للدوري المغربي، التي ستستضيفها بلادنا شهر نونبر المقبل.

و ستقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بحسب بلاغ نشرته على موقعها الرسمي صدر عقب هذا الاجتماع ، ترشيحا لاستضافة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وكأس الإتحاد الإفريقي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ودعا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جميع المهتمين بالشأن الكروي المغربي الاهتمام بكرة القدم النسوية والفئات الصغرى، وفتح المجال أكثر للاعبين الشباب للمشاركة مع أنديتهم.

و هنأ فوزي لقجع، كلا من المنتخب الوطني للاعبين المحليين بعد فوزه بلقب كأس إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون، والمنتخب الوطني الأول بعد تأهله لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بالكاميرون بداية السنة المقبلة، كما نوه بالمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الذي تمكن من التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا التي أقيمت بموريتانيا بعد غياب دام أكثر من 20 سنة.

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء المكتب المديري للجامعة، أقاموا حفل استقبال على شرف السيد فوزي لقجع، بعد انتخابه كأول مغربي عضوا في مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ، خلال اشغال الجمعية العمومية التي عقدتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بمدينة الرباط في 12 مارس الجاري.

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