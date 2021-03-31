السجن والغرامة لمتهمين بالتهجير السري بالحسيمة
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السجن والغرامة لمتهمين بالتهجير السري بالحسيمة

منذ 53 دقيقة
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هبة بريس- مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، إدانة ستة متهمين بالتهجير السري بالسجن والغرامة فيما قضت في حق واحد منهم بالبراءة.

وأصدرت المحكمة حكمها في حق ثلاثة من المتهمين بستة أشهر سجنا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها الفين درهم 2000 درهم، كما حكمت على متهم واحد باربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، فيما عاقبت متهمين بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى.

وكانت المصالح الامنية بالحسيمة قد اعتقلت شهر فبراير المتهمين حيث عثر بحوزتهم على قارب مطاطي بمحرك، كانوا سيستعملونه في تنظيم رحلة للهجرة السرية لفائدة شباب من المنطقة.

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