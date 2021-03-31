الداخلية بصدد الاعلان عن تعيينات جزئية جديدة في صفوف رجال السلطة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

يجري مؤخرا حديث في كواليس ” أم الوزارات”، عن قرب الإفراج عن لائحة تعيينات جزئية جديدة ستأتي تجاوبا مع الهيكلة الجديدة التي خضعت لها وزارة الداخلية، حتى يتم الإنهاء مع “المسؤولية بالتفويض” او الاحالة على ” التقاعد” لبعض الولاة والعمال.

وأفاد مصدر مطلع، أن وزارة الداخلية بصدد الإفراج عن حركة تعيينات وتغييرات في صفوف الولاة والعمال، متحدثا عن أسماء جديدة مرشحة لشغر مناصب بمدن توفي ” عمالها ” جراء تداعيات فيروس كورونا، وبقيت مناصبهم شاغرة، إضافة إلى تعيينات ستشمل ولاة كانوا إلى وقت قريب بالإدارة المركزية.

وأفاد المصدر ذاته، أن عبد الوافي لفتيت استعان في حركة التنقيلات الجديدة على تقارير منجزة حول العمال والولاة، وكذا من خلال عمليات تقييمية لأداء بعضهم خاصة خلال فترة أزمة كورونا.

ويرى المصدر ذاته، أن هذه التعيينات الجديدة قد يتم الإعلان عنها خلال مجلس وزاري مرتقب .

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