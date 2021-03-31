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برئاسة الملك.. مجلس الوزراء السعودي يوافق على التبرع بالأعضاء البشرية

منذ 5 ساعات
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هبة بريس - وكالات

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الأربعاء، على نظام التبرع بالأعضاء البشرية، وذلك خلال جلسة عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق في شهر سبتمبر 2019 على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

ويتيح مشروع نظام التبرع نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية، وتحديد مسؤولياتها في ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

جدير بالذكر أن مجلس هيئة كبار العلماء ومجلس الفقه الإسلامي، قد أصدرا قبل 22 عاما فتوى تجيز التبرع بأعضاء المتوفين.

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