الPPS يدعو الحكومة الى نهج تواصُلٍ ناجع مع الرأي العام الوطني

هبة بريس - الرباط

تدارس المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تطورات الوضع الوبائي بالبلاد، داعياً إلى مواصلة التعبئة واليقظة والحذر، والتقيد بالقواعد الاحترازية، تفادياً لأي انتكاسة صحية مثلما حصل في عدد من مناطق العالَم. وذلك بأفق التغلب النهائي على الجائحة.

الحزب، طالب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، الحكومةَ إلى الحرص، أقصى ما يمكن، على التوفيق بين مُتطلبات الوضع الصحي العام، وبين مُستلزمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ما يتعلق بالإجراءات المُزمع اتخاذها بهذا الصدد خلال شهر رمضان الأبرك الذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمواطنات والمواطنين.

وجدد الحزب دعوته الحكومة، من أجل نهج تواصُلٍ ناجع مع الرأي العام الوطني في ما يخص التدابير المرتبطة بتدبير الوضع الوبائي الحالي والمُستقبلي، بقصد الإخبار والتفسير والإقناع، ضماناً للانخراط المواطناتي في تطبيق وتفعيل مختلف الإجراءات التي يُمكن اتخاذها أو الاحتفاظُ بها من طرف السلطات العمومية المختصة.

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