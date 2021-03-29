هيئة قناة السويس تعلن استئناف حركة الملاحة

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، “استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة”.

ونشرت هيئة قناة السويس المصرية، بثا مباشرا، لتعويم السفينة البنمية “إيفر غيفين”، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.

وكانت وكالة “رويترز” قالت، وفقا لشاهد ومصدر، إن “السفينة العالقة في قناة السويس في مصر تعود إلى وضعها في عرض القناة بفعل الرياح الشديدة قبل محاولة القطر التالية”.

وقال شاهد من “رويترز”، ومصدر في قناة السويس: “إن سفينة الحاويات الضخمة العالقة في القناة والتي بدأ تعويمها صباح اليوم الاثنين، انحرفت وأصبحت في عرض القناة مرة أخرى بفعل الرياح الشديدة قبل المحاولة التالية لتحريكها”.

وذكر المصدر أن “مقدمة السفينة لا تزال في المياه رغم تغير موقعها وأنها ليست على الأرض”.

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