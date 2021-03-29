السفينة الجانحة

رياح قوية تعيد السفينة الجانحة لوضعها في عرض قناة السويس

منذ 4 ساعات
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هبة بريس - وكالات

لم تلبث السفينة الجانحة في قناة السويس أن عدلت وضعها الذي سد قناة السويس الشريان الملاحي الأهم في العالم لمدة 6 أيام، حتى جاءت رياح عاتية أعادت سفينة الحاويات العملاقة إلى وضعها الطبيعي الذي يعرق عبور أي شيء في المدخل الجنوبي للقناة.

وتجرى الرياح حاليا في هذا الوضع بما لا يشتهي العالم، وليست السفن وحدها، وقال مصادر لرويترز اليوم الإثنين، إن الرياح أعادت السفينة الجانحة لوضعها في عرض قناة السويس.

وأضافت أن رياح قوية تعيد السفينة الجانحة لوضعها السابق قبل محاولة القطر الثانية.

ونقلت قناة العربية، أنه تم وقف عمليات سحب السفينة مؤقتا لحين تغيير اتجاه التيار في القناة.

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