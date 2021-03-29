السفينة الجانحة

لأول مرة منذ جنوحها.. الإعلان عن تعويم سفينة الحاويات بقناة السويس

منذ 3 ساعات
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة “إنتش كيب” لخدمات الشحن عبر حسابها على “تويتر”، أن سفينة الحاويات العملاقة “إيفر جيفن” التي علقت في قناة السويس أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها.

وأظهر موقع تتبع حركة السفن العالمية VesselFinder استجابة السفينة Ever Given الجانحة في قناة السويس لمناورات الشد.

ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي، أظهر الموقع نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات، ما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر شحن، أنه تمت إعادة تعويم السفينة الجانحة بشكل شبه كامل، وأن السفينة ستخضع لفحص أولي قبل إبحارها.

وفي وقت سابق فجر اليوم الاثنين، أعلنت هيئة قناة السويس، بدء مناورات الشد لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

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