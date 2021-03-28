أمن طنجة يطيح بمروجي مخدرات وأقراص مهلوسة

هبة بريس- مكتب طنجة

في اطار المجهودات المبذولة للمصالح الامنية لمحاربة ظاهرة الاتجار و ترويج المخدرات ، اوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية امن طنجة في عمليتين امنيتين ثلاث اشخاص بكل من حي بني مكادة القديمة و حي مبروكة و ذلك لتورطهم في حيازة و الاتجار في الاقراص المخدرة و مخدر الشيرا .

و قد جرى توقيف شخصين من ذوي السوابق العدلية في الثلاثينات من العمر بحي بني مكادة القديمة في حالة تلبس بحيازة 541 قرص مخدر من نوع ( ريفوتريل و اكستازي) و ثلاثة هواتف نقالة فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه حصيلة هذا العمل الاجرامي .

و بحي مبروكة تم ايقاف شخص من ذوي السوابق العدلية 46 سنة و هو في حالة تلبس بترويج مخدر الشيرا ، حيث اسفرت عمليةً التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1 كيلوغرام من مخدر الشيرا و مبلغ مالي حصيلة عمليات البيع .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

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