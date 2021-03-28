احتجاز مهاجر كسر صليبا على نصب تذكاري وسط بلغراد

هبة بريس ـ وكالات

قالت وزارة الداخلية الصربية، إن رجال الشرطة تمكنوا، بعد مرور أقل من يوم واحد، من احتجاز المخرب الذي كسر قطعة من صليب على نصب تذكاري في وسط بلغراد.

وذكرت الوزارة، أنه تم اعتقال مهاجر من أفغانستان يبلغ من العمر 28 عاما.

وقع الحادث بعد ظهر يوم السبت. واستهدف المخرب في هجومه نصبا تذكاريا لمؤسس الدولة الصربية ستيفان نيمان. وهذا النصب، من أعمال النحات الروسي ألكسندر روكافيشنيكوف، وتم وضعه مؤخرا في إحدى الساحات المركزية بالمدينة.

ووفقا لوسائل الإعلام الصربية، تجول المهاجر الأفغاني قرب النصب التذكاري لفترة طويلة، ثم قام بكسر قطعة من الصليب، وأثار ذلك امتعاض المارة وحاولوا القبض عليه لكنه هرب من مكان الجريمة.

وتسبب الحادث بضجة شعبية كبيرة في صربيا، حيث تقاليد الأرثوذكسية، لا تزال قوية.

وتقول الشرطة، إنها عثرت بحوزة الموقوف، على كمية من المخدرات. وتبين أنه خالف شروط الدخول إلى صربيا.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0