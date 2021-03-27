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طنجة.. زوج يذبح زوجته ويسلم نفسه للشرطة

منذ ساعتين
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شهدت منطقة “سيدي ادريس” بمدينة طنجة، مساء اليوم السبت 27 مارس ، جريمة قتل بشعة، إثر إقدام زوج على ذبح زوجته، قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فان الجريمة وقعت بحي “بني سعيد” بمنطقة “سيدي ادريس” حيث أقدم الجاني على ذبح زوجته التي له معها طفلان، لأسباب لازالت مجهولة الى حدود كتابة هاته الأسطر.

وباشرت المصالح الامنية تحقيقاتها مع الجاني ، تحت اشراف النيابة العامة وذلك قصد تحديد ظروف ودوافع الجريمة البشعة التي اهتزت على وقعها ساكنة منطقة سيدي ادريس ،فيما تم نقل جثة الضحية صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي.

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