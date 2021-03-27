انهيار مبنى في مصر

قتلى ومصابين في حادث انهيار مبنى من 10 طوابق بمصر

منذ 4 ساعات
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام مصرية، فجر اليوم السبت، بانهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق، بمنطقة جسر السويس غربي القاهرة.

وقال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة إن اللواء خالد عبد العال يتابع المستجدات في حادث انهيار العقار لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المتصلة بجميع الجهات المختصة.

وأضاف عوض لموقع “البوابة نيوز” المصري أنه جار الوقوف على ملابسات انهيار العقار.. ولفت إلى تشكيل لجنة هندسية ستباشر عملها فور انتهاء النيابة من المعاينة.

وكشفت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تفاصيل الحادث، بالقول: “إنها تلقت بلاغًا، فى الساعة 3 فجر اليوم السبت، بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

وبحسب البيان،الذي نقلته صحيفة الأهرام المصرية، فإنه على الفور، انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لموقع الحادث، وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار، حيث تم نقل 23 حالة إصابة إلى مستشفى السلام و3 حالات وفيات.

ووفق بيان رسمي لمحافظة القاهرة، جار البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

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تعليق واحد

  1. ماذا يقع بمصر ؟؟ من حادث العبارة العملاقة واغلاق قناة السويس الى اصطدام قطارين للركاب في سوهاج الى انهيار عمارة سكنية من عشر طوابق. اللهم استر

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