واجب مدرسي يتضمن محتوى عنصري
واجب مدرسي يتضمن محتوى عنصري

واجب مدرسي معادي للمرأة يثير سخط الاباء بالبيضاء

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ الرباط

اثار واجب مدرسي توصل به تلاميذ بمدرسة ارنست زينان الفرنسية بالدار البيضاء سخط اولاياء الأمور لتضمنه محتوى عنصري ومعادي للمرأة

وحمل نص التمرين الذي توصلت به هبة بريس عنصرية مفضوحة اذ يظهر السؤال أنواعًا من القرود، وسطها صورة امرأة سوداء، مرفوقة بعبارة “من هم كبار القردة؟ اربط كل شخص بصورته”.

وتساءل أولياء أمور التلاميذ، عن الغاية من طرح سؤال يتضمن حمولة عنصرية وهو الشيء الذي جعلهم بنشر ون الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين كيف لمحتوى من هذا القبيل أن يساهم في تعليم أطفالهم.

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