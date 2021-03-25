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سلا .. اعتقال مسير مقهى ومساعده وضبط 38 شخص بتهمة خرق الطوارئ

منذ ساعتين
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هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الأربعاء، من توقيف مسير مقهى ومساعده، يبلغان من العمر 38 و26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وتخصيص مكان لاستهلاك المخدرات وللعب القمار والرهان.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على خلفية عمليات المراقبة التي باشرتها عناصر الشرطة بأحد المقاهي بحي الانبعاث قبيل منتصف ليلة أمس، حيث تم ضبط 38 زبونا بداخلها يلعبون القمار، وذلك بدون ترخيص وفي ظروف لا تحترم شروط السلامة الصحية وأحكام حالة الطوارئ الصحية، فيما مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز كميات من مخدر الشيرا ومسحوق التبغ المهرب، علاوة على آلة للرهان.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع الزبائن الموقوفين للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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