سطات.. إحداث فيلا لممارسة الطقوس الدينية الكاثوليكية يخرج ساكنة عن صمتها

محمد منفلوطي_هبة بريس

وجهت مجموعة من المواطنين بحي الفرح 2 غرب مدينة سطات، رسالة إلى عامل الإقليم مطالبين إياه بالتدخل لرفع الضرر الناجم عن ما أسموها بطقوس دينية كاثوليكية من المزمع انشاؤها بإحدى الفيلات السكنية بحيهم.

وحسب شكاية توصلت هبة بريس بنسخة منها مذيلة بالعديد من التوقيعات، فقد استعرض المتضررون تخوفاتهم على فلذات أكبادهم وتأثير ذلك على تدين أبنائهم، رافضين رفضا تاما تحويل هذه الفيلا إلى كنسية وسط حي سكني بالقرب من مسجدين للصلاة هما مسجد الغفران ومسجد أبي بكر الصديق، لما لهذه الطقوس من تأثير على الناشئة التي تربت في ظل تقاليد دينية إسلامية على حد تعبير الشكاية.

وأضاف المتضررون أن السماح بإنشاء هذه الكنيسة سيسبب لهم الإزعاج بفعل الأجراس والموسيقى والطقوس التي تواكب القداس والبخور المنبعث منها، ناهيك عن تحويل أزقة الحي إلى مرآب للسيارات الوافدة، بالإضافة إلى انخفاض في السومة العقارية للحي.

وأكد المتضررون على أن احتجاجهم هذا الذي اعتبروه حقا مشروعا لا يتعارض والمبادئ التي يؤمنون بها في ما يتعلق بالتعايش السلمي والتعدد الديني، لكن لا يجب أن يؤثر ذلك على حرية الآخرين وراحتهم وأمنهم واستقرارهم ومستقبل الأجيال الناشئة.

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