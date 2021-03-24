الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: سنواصل جهودنا حتى تصبح سوريا بلدا يديره أبناؤها

منذ ساعتين
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هبة بريس – وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستواصل جهودنا “حتى تصبح سوريا بلدا يديره أبناؤها بمعنى الكلمة، ونقف إلى جانب شعبها”، حسبما نقلت عنه وكالة “الأناضول”.

و قال الرئيس التركي إنه “بفضل الدعم الذي قدمته بلادنا لليبيا أصبح هذا البلد اليوم قادرا من جديد على التطلع للمستقبل بأمل”.

وأكد الرئيس التركي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العام السابع لحزب “العدالة والتنمية” في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة، أن “حكومات حزب العدالة والتنمية ماضية في بناء تركيا القوية، عبر تحويل الأهداف المنشودة لعام 2023 إلى انطلاقة جديدة”.

وقال أردوغان في هذا السياق: “نبني تركيا القوية من خلال تحويل أهدافنا المنشودة لعام 2023 إلى بداية جديدة على أرض الواقع”.

وأضاف أن “تركيا ألحقت هزائم كبيرة بالتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “بي كا كا”، بحيث لم تعد قادرة على القيام بعمليات داخل حدود بلادنا”.

وأردف: “الذين شغلوا تركيا بمشاكلها الداخلية على مدى القرنين الماضيين وأبعدوها عن التغيرات الجذرية لن ينجحوا في محاولاتهم المتجددة”.

واستطرد قائلا: “سنضمن تحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 ومن ثم 2053 عبر تحالف الشعب”.

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