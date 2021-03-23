المخرج محمد اسماعيل

بعد وفاته بأيام .. زوجة المخرج محمد اسماعيل توجه له رسالة مؤثرة

منذ 4 ساعات
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت “جميلة” أرملة المخرج محمد اسماعيل رسالة مؤثرة للفقيد عقب وفاته بأيام قليلة، (وجهت) عبر حسابها الشخصي بموقع فايسبوك.

و كتبت جميلة تدوينة مطولة جاءت كالتالي:”وداعا زوجي حبيبي و قرة عيني، ترجلت صهوة الحياة و رحلت لدار البقاء تركت فراغا كبيرا في حياتي، لن يسده أحد”.
و تابعت قائلة :”فلتطمئن يا حبيبي تركتني مع صغيرنا محمد في أياد أمينة مع مجنونتك فرح وإخوتك شفيقة وسعاد وفؤاد و فريدة و امال واخلاص وأسماء هم سندي في الحياة إلى جانب إخوتي و أمي علما انهم لن يعوضوا خسارتك جميعهم”.

و واصلت :”الحمد لله عشت عظيما بمبادءك و أعمالك قاومت المرض بعزة نفس ورحلت عنا عظيما معززا ، وأكيد أن والديك عمي عبد السلام و ماما زهرة فرحوا بلقياك، رحمكم الله وأسكنكم فسيح جنانه، وإنا لله و إنا اليه راجعون”.

و يشار أن المخرج والسيناريست محمد إسماعيل وافته المنية خلال الايام القليلة الفارطة بعد معاناته مع المرض

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