إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في ولاية كولورادو الأمريكية
الصورة من الأرشيف

إطلاق نار في مركز تجاري في ولاية كولورادو الأمريكية

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية عن حادث إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو، فيما وجهت الشرطة الأمريكية دعوات إلى الابتعاد عن المنطقة.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين أصيبوا في ما وصفته الشرطة بحالة إطلاق نار نشطة في King Soopers، وهو محل بقالة في Table Mesa.

ووفقا لقناة “FOX 31 دنفر” المحلية، تلقت الشرطة أولا بلاغا عن إطلاق النار على رجل في سيارة في المنطقة، وعندما وصل عناصرها إلى مكان الحادث تعرضوا لإطلاق النار من قبل مشتبه مجهول الهوية.

وأظهر شريط فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الشرطة تحيط بالمبنى حيث يمكن سماع شخص ما عبر مكبر الصوت يقول: “هذا هو قسم شرطة بولدر … اخرجوا وأيديكم مرفوعة”.

وقد تداول رواد موقع “تويتر” صورة تظهر إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.

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