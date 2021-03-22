“برلمان البيجيدي” يعلن تحفظه على مشروع قانون القنب الهندي

هبة بريس – الرباط

أعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن تحفظه على مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ودعا المجلس في بلاغ صدر عقب دورته الاستثنائية، إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.

وثمن المجلس الوطني، ما سبق أن أكدت عليه الأمانة العامة للحزب بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون المذكور.

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