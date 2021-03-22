القنب الهندي
صورة تعبيرية - القنب الهندي

“برلمان البيجيدي” يعلن تحفظه على مشروع قانون القنب الهندي

منذ ساعتين
0

هبة بريس – الرباط

أعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن تحفظه على مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ودعا المجلس في بلاغ صدر عقب دورته الاستثنائية، إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.

وثمن المجلس الوطني، ما سبق أن أكدت عليه الأمانة العامة للحزب بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون المذكور.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “البيجيدي” يدعو بنكيران إلى التراجع عن تجميد عضويته

“البيجيدي” يدعو بنكيران إلى التراجع عن تجميد عضويته

منذ 7 دقائق
Photo of قانون جديد يجبر المنتخبين والمسؤولين الاداريين بالتصريح “الاجباري” عن ممتلكاتهم

قانون جديد يجبر المنتخبين والمسؤولين الاداريين بالتصريح “الاجباري” عن…

منذ 39 دقيقة
Photo of مشروعي قانون ومشروعي مرسومين على طاولة المجلس الحكومي

مشروعي قانون ومشروعي مرسومين على طاولة المجلس الحكومي

منذ 3 ساعات
Photo of البيجيدي: نرفض المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي

البيجيدي: نرفض المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج…

منذ 3 ساعات
Photo of “برلمان البيجيدي”: رهاننا لم ولن يكون انتخابيا

“برلمان البيجيدي”: رهاننا لم ولن يكون انتخابيا

منذ 3 ساعات
Photo of بعد إخلاء “العرجة” الحدودية.. “سلوك العسكر” يعيد إلى الذاكرة مآسي سبعينيات القرن الماضي

بعد إخلاء “العرجة” الحدودية.. “سلوك العسكر” يعيد إلى الذاكرة…

منذ 18 ساعة
Photo of جنوب إفريقيا.. قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في كيب تاون

جنوب إفريقيا.. قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في…

منذ يوم واحد
Photo of خبير سياسي : الرئيس الجزائري يجعل من الكراهية اتجاه المغرب “محددا أساسيا” لهويته ونهجه السياسي

خبير سياسي : الرئيس الجزائري يجعل من الكراهية اتجاه…

منذ يومين
Photo of المجلس الوطني ل”البيجيدي” يرفض استقالة الأزمي

المجلس الوطني ل”البيجيدي” يرفض استقالة الأزمي

منذ يومين
Photo of مملكة “اسواتيني” تؤكد وقوفها الدائم إلى جانب المغرب في قضية الصحراء

مملكة “اسواتيني” تؤكد وقوفها الدائم إلى جانب المغرب في…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق