المخرج محمد اسماعيل

وفاة المخرج الكبير محمد إسماعيل

منذ ساعة واحدة
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نجلاء مزيان: هبة بريس

توفي منذ قليل المخرج المغربي الكبير محمد اسماعيل بمدينة الدار البيضاء، عن سن ناهز 70 سنة .

ويشار أن المخرج والسيناريست محمد إسماعيل كان يتلقى العلاج بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء حيث كان من المرتقب أن يجري عملية جراحية في الأيام القليلة القادمة.

و نعى المخرج محمد نظيف الفقيد عبر تدوينة قام بنشرها في حسابه بموقع فايسبوك جاءت كالتالي:” غادرنا إلى دار البقاء صديقنا المخرج والمنتج المغربي محمد إسماعيل.. تعازي الخالصة لأسرته الصغيرة والأسرة الفنية بالمغرب.. لروحه الرحمة والمغفرة والسلام”.

و الجدير بالذكر أن محمد إسماعيل مخرج و سيناريست مغربي و لد بمدينة تطوان ، درس القانون في جامعة الرباط، وعمل بعد ذلك بالتليفزيون المغربي، وأخرج العديد من الأفلام والبرامج، ومن أفلامه (أوشتام، وبعد، وداعا امهات).

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