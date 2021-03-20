معنف أساتذة التعاقد

بانتحال صفة وتهم أخرى.. النيابة العامة تتابع “معنّف” أساتذة التعاقد

منذ 53 دقيقة
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هبة بريس – الرباط

قدم أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم السبت، “معنف” أساتذة التعاقد بشوارع العاصمة.

وقررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر، بتهم الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العمومية.

هذا وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس، من توقيف الشخص المشتبه فيه الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف مشاركين في شكل احتجاجي بمدينة الرباط يوم الأربعاء المنصرم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية كانت قد باشرت كافة الأبحاث التمهيدية الضرورية على ضوء المعطيات والتسجيلات التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي، والتي مكنت من تشخيص هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.

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