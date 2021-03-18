دول أوروبية تستأنف استخدام لقاح "أسترازينيكا"
لقاح "أسترازينيكا"

دول أوروبية تستأنف استخدام لقاح “أسترازينيكا”

منذ ساعتين
0

هبة بريس ـ وكالات 

أعلن عدد من الدول الأوروبية عن استئناف استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية المضاد لفيروس كورونا بعد تأكيد الوكالة الأوروبية للأدوية أمان اللقاح.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستستأنف استخدام اللقاح اعتبارا من يوم الجمعة.

وفي إسبانيا أعلنت وزيرة الصحة كارولينا دارياس عن استئناف استخدام لقاح “أسترازينيكا” اعتبارا من يوم الأربعاء القادم.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن استئناف استخدام اللقاح من يوم الجمعة

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عن استئناف استخدام “أسترازينيكا” أيضا.

بدوره قال وزير الصحة الهولندي هوغو دي يونغيه إن هولندا ستستأنف التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” الأسبوع المقبل “بالحجم الكامل”.

والبرتغال قررت استئناف استخدام اللقاح من يوم الاثنين.

وأعلنت كذلك قبرص ولاتفيا وليتوانيا عن العودة لاستخدام اللقاح يوم الجمعة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أن فوائد لقاح “أسترازينيكا” تتغلب على آثاره الجانبية. ونفت الوكالة صلة اللقاح بحالات الجلطات الدموية التي تسببت بتعليق ما لا يقل عن 17 دولة لاستخدام لقاح “أسترازينيكا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تفرض حجرا صحيا على 16 منطقة بينها باريس

فرنسا تفرض حجرا صحيا على 16 منطقة بينها باريس

منذ 4 ساعات
Photo of جونسون: لقاح “أسترازينيكا” آمن وسآخذ جرعتي منه غدا

جونسون: لقاح “أسترازينيكا” آمن وسآخذ جرعتي منه غدا

منذ 5 ساعات
Photo of الاتحاد الأفريقي يطالب باستمرار التطعيم بلقاح أسترازينيكا

الاتحاد الأفريقي يطالب باستمرار التطعيم بلقاح أسترازينيكا

منذ 7 ساعات
Photo of بوتين لبايدن: كل إناء بما فيه ينضح.. أتمنى لك الصحة

بوتين لبايدن: كل إناء بما فيه ينضح.. أتمنى لك…

منذ 10 ساعات
Photo of الجزائر… إصابة 60 شخصا بحالات صدمة وهلع بسبب الزلزال

الجزائر… إصابة 60 شخصا بحالات صدمة وهلع بسبب الزلزال

منذ 11 ساعة
Photo of في الذكرى الأولى لضحايا كورونا.. إيطاليا تنكس الاعلام وتقف دقيقة صمت

في الذكرى الأولى لضحايا كورونا.. إيطاليا تنكس الاعلام وتقف…

منذ 13 ساعة
Photo of زلزال بقوة 6 درجات يضرب السواحل الجزائرية

زلزال بقوة 6 درجات يضرب السواحل الجزائرية

منذ 14 ساعة
Photo of تنزانيا.. وفاة الرئيس جون ماغوفولي بفيروس كورونا

تنزانيا.. وفاة الرئيس جون ماغوفولي بفيروس كورونا

منذ يوم واحد
Photo of إصابة شخصين بإطلاق نار في فرنسا

إصابة شخصين بإطلاق نار في فرنسا

منذ يوم واحد
Photo of زاخاروفا تكشف عن “قرار غير مسبوق”‏ ردا على إساءة بايدن بحق بوتين

زاخاروفا تكشف عن “قرار غير مسبوق”‏ ردا على إساءة…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق