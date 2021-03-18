النيابة العامة تفتح بحثا في واقعة تعنيف “مجهول” لأساتذة التعاقد

هبة بريس

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الخميس عن فتح بحث حول استعمال شخص للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.

وذكر وكيل الملك في بلاغ له أن ذلك يأتي تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن فتح بحث في الموضوع ابتداء من اليوم الخميس، “تحت إشراف هذه النيابة العامة عهد بإنجازه إلى الشرطة القضائية بالرباط”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1