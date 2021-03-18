خليلوزيتش : ما قامت به الفيفا عنصرية رياضية تجاه افريقيا
هبة سبور
عبر مدرب المنتخب الوطني المغربي وحيد خليلوزيتش عن استيائيه من رسالة الفيفا الأخيرة للأندية والتي ترخص لهم بعدم السماح للاعبيهم الافارقة بالإلتحاق بمنتخبات بلدانهم .
وقال وحيد أن ما قامت به الفيفا يعتبر عنصرية رياضية , ولا يجب السكوت عليها , ودعى مدربي المنتخبات الافريقية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار , وقال أن السكوت على هذا الموضوع يمكن أن يتسبب في منع اللاعبين الأفارقة المحترفين بالدوريات الأروبية من الإلتحاق بمنتخباتهم في كأس امم افريقيا , ووصف الأمر بالمعضلة الكبيرة .
وحدد مدرب المنتخب قائمة من 24 لاعب للإلتحاق بمعسكر الاسود استعدادا لمواجهتي موريتانيا وبوروندي , واتفق مع الجامعة على يوم الإثنين كموعد لإلتحاق اللاعبين وأكد أن غياب سيعتبر كرفض لحمل قميص المنتخب الوطني المغربي .
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