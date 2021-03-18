وحيد خاليلوزيتش

خليلوزيتش : ما قامت به الفيفا عنصرية رياضية تجاه افريقيا

منذ ساعة واحدة
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هبة سبور

عبر مدرب المنتخب الوطني المغربي وحيد خليلوزيتش عن استيائيه من رسالة الفيفا الأخيرة للأندية والتي ترخص لهم بعدم السماح للاعبيهم الافارقة بالإلتحاق بمنتخبات بلدانهم .

وقال وحيد أن ما قامت به الفيفا يعتبر عنصرية رياضية , ولا يجب السكوت عليها , ودعى مدربي المنتخبات الافريقية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار , وقال أن السكوت على هذا الموضوع يمكن أن يتسبب في منع اللاعبين الأفارقة المحترفين بالدوريات الأروبية من الإلتحاق بمنتخباتهم في كأس امم افريقيا , ووصف الأمر بالمعضلة الكبيرة .

وحدد مدرب المنتخب قائمة من 24 لاعب للإلتحاق بمعسكر الاسود استعدادا لمواجهتي موريتانيا وبوروندي , واتفق مع الجامعة على يوم الإثنين كموعد لإلتحاق اللاعبين وأكد أن غياب سيعتبر كرفض لحمل قميص المنتخب الوطني المغربي .

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