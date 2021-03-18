الصورة من مسيرة أساتذة التعاقد بمدينة الرباط

السلطات تفتح تحقيقا للكشف عن هوية “معنّف” أساتذة التعاقد بالرباط

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

أفاد بلاغ لولاية الرباط سلا القنيطرة، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبهذا الخصوص، يضيف بلاغ الولاية، فقد تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

هذا ويشار إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، توعد عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” بمتابعة “معنف” أساتذة التعاقد بمسيرة الرباط قانونيا.

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‫2 تعليقات

  2. انا لست مع تعنيف الاساتذة او ايا كان.
    عون سلطة ليس الوحيد الذي عنف الاساتذة(بال(بالفيديو) كذلك هناك رجال شرطة وقياد ورجال القوات المساعدة. فلماذا هذا العون يتجمل وزر كل هؤلاء.لماذا لا يتم التحقيق مع كل من سولت له نفسه تعنيف الاساتذة او اي مواطن اخر كبر شأنه او صغر. فالقانون يجب ان يطبق على الكل بالتساوي وليس على الحلقات الاضعف كما يحدث في غالب الاحيان.

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