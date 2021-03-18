السلطات تفتح تحقيقا للكشف عن هوية “معنّف” أساتذة التعاقد بالرباط

هبة بريس – الرباط

أفاد بلاغ لولاية الرباط سلا القنيطرة، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبهذا الخصوص، يضيف بلاغ الولاية، فقد تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

هذا ويشار إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، توعد عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” بمتابعة “معنف” أساتذة التعاقد بمسيرة الرباط قانونيا.

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