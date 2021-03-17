آسفي .. تفكيك شبكة إجرامية لترويج المخدرات والتزوير

هبة بريس

أوقفت عناصر المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية باسفي ثلاثة اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و33 سنة وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير واستعماله.

وحسب مصدر أمني، فقد كان المشتبه فيهم قد اقدموا على تزوير وصفات طبية لشراء أدوية طبية مخدرة وترويجها قبل ان تتمكن الابحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم حيث تم ضبط اثنين منهم متلبسين بحيازة وترويج 250 قرصا طبيا مخدرا.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل احد المشتبه فيهم عن حجز وحدتين مركزيتين لحواسيب والة للنسخ والطبع وجهاز لصناعة الاختام اضافة الى 541 وصفة طبية وثلاثة اختام في اسم احد الاطباء ، كما تم حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الاجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة المختصة.

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