الجزائر: فقدان 51 ألف وظيفة جراء إغلاق المصانع في 2020

هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة العمل الجزائرية الإثنين، فقدان السوق المحلية لنحو 51 ألف وظيفة خلال 2020، بسبب إغلاق مصانع، ضمن القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وأسباب سياسية أخرى.

جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن وزير العمل والتشغيل، الهاشمي جعبوب، خلال زيارة له إلى ولاية الشلف غربي البلاد.

وحسب وزير العمل، فقد تم فقدان 51 ألف وظيفة العام الماضي، سببه إغلاق مصانع لتجميع وتركيب السيارات؛ ومصانع تجميع وتركيب أجهزة منزلية.

وأغلقت مصانع لتركيب وتجميع السيارات في الجزائر خلال العامين 2019 و2020 وسرح موظفوها، أغلبها مملوكة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب تبعات الجائحة.

وتجري محاكمة عدة ملاك لمصانع تجميع وتركيب السيارات تخص علامات أوروبية وأخرى آسيوية بتهم فساد، أدين بعضهم بالسجن لفترات تفوق 10 سنوات.

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