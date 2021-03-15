صورة تعبيرية

الجزائر: فقدان 51 ألف وظيفة جراء إغلاق المصانع في 2020

منذ 4 ساعات
0

هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة العمل الجزائرية الإثنين، فقدان السوق المحلية لنحو 51 ألف وظيفة خلال 2020، بسبب إغلاق مصانع، ضمن القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وأسباب سياسية أخرى.

جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن وزير العمل والتشغيل، الهاشمي جعبوب، خلال زيارة له إلى ولاية الشلف غربي البلاد.

وحسب وزير العمل، فقد تم فقدان 51 ألف وظيفة العام الماضي، سببه إغلاق مصانع لتجميع وتركيب السيارات؛ ومصانع تجميع وتركيب أجهزة منزلية.

وأغلقت مصانع لتركيب وتجميع السيارات في الجزائر خلال العامين 2019 و2020 وسرح موظفوها، أغلبها مملوكة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب تبعات الجائحة.

وتجري محاكمة عدة ملاك لمصانع تجميع وتركيب السيارات تخص علامات أوروبية وأخرى آسيوية بتهم فساد، أدين بعضهم بالسجن لفترات تفوق 10 سنوات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا وإيطاليا وألمانيا تعلن تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا”

فرنسا وإيطاليا وألمانيا تعلن تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا”

منذ 33 دقيقة
Photo of الجزائر.. حزب العمال يعلن عن مقاطعته للانتخابات التشريعية المقبلة

الجزائر.. حزب العمال يعلن عن مقاطعته للانتخابات التشريعية المقبلة

منذ ساعتين
Photo of الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية “بريكست”

الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرقها…

منذ 3 ساعات
Photo of إندونيسيا تعلن تعليقها استخدام لقاح “أسترازينيكا”

إندونيسيا تعلن تعليقها استخدام لقاح “أسترازينيكا”

منذ 6 ساعات
Photo of هولندا تعلق استخدام لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

هولندا تعلق استخدام لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

منذ 8 ساعات
Photo of اليمن.. إسقاط طائرة إيرانية ومقتل 45 من “أنصار الله”

اليمن.. إسقاط طائرة إيرانية ومقتل 45 من “أنصار الله”

منذ 19 ساعة
Photo of استقالة جماعية لرؤساء 6 بلديات بالأردن

استقالة جماعية لرؤساء 6 بلديات بالأردن

منذ 20 ساعة
Photo of بلجيكا.. اعتقالات إثر أعمال عنف بلييج

بلجيكا.. اعتقالات إثر أعمال عنف بلييج

منذ 22 ساعة
Photo of مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في إطلاق نار بشيكاغو

مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في إطلاق نار بشيكاغو

منذ 23 ساعة
Photo of يتزعمها مغربي.. ضبط أكبر عصابة لتهريب المخدرات باسبانيا

يتزعمها مغربي.. ضبط أكبر عصابة لتهريب المخدرات باسبانيا

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق