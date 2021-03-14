الجزائر : مواجهات بين الأمن ومحتجين إثر وفاة شاب أضرم النار في جسده

هبة بريس ـ الرباط

اندلعت مواجهات بين قوات التدخل السريع الجزائرية ومحتجين بولاية تيارت (شمال غرب الجزائر) إثر وفاة شاب أضرم النار في جسده، احتجاجا على عدم ورود اسمه ضمن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه المواجهات، التي وقعت بقصر الشلالة بجنوب شرق مدينة تيارت، عاصمة الولاية، تزامنت مع انتشار خبر وفاة شاب (26 سنة)، أول أمس الجمعة، كان قد أضرم النار في جسده، أمام مبنى البلدية، عقب الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي والبقع الأرضية الموجهة للبناء، وعدم ورود اسمه ضمنها.

وأضافت أن المواجهات، التي وقعت أمام مبنى البلدية، أسفرت عن عدد من الإصابات، سبع منها في صفوف قوات التدخل السريع التابعة للشرطة، تم نقلها إلى مستشفى “يوسف دمارجي” بتيارت.

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