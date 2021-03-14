الجزائر: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
الصورة من الأرشيف

الجزائر : مواجهات بين الأمن ومحتجين إثر وفاة شاب أضرم النار في جسده

منذ ساعة واحدة
0

هبة بريس ـ الرباط

اندلعت مواجهات بين قوات التدخل السريع الجزائرية ومحتجين بولاية تيارت (شمال غرب الجزائر) إثر وفاة شاب أضرم النار في جسده، احتجاجا على عدم ورود اسمه ضمن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه المواجهات، التي وقعت بقصر الشلالة بجنوب شرق مدينة تيارت، عاصمة الولاية، تزامنت مع انتشار خبر وفاة شاب (26 سنة)، أول أمس الجمعة، كان قد أضرم النار في جسده، أمام مبنى البلدية، عقب الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي والبقع الأرضية الموجهة للبناء، وعدم ورود اسمه ضمنها.

وأضافت أن المواجهات، التي وقعت أمام مبنى البلدية، أسفرت عن عدد من الإصابات، سبع منها في صفوف قوات التدخل السريع التابعة للشرطة، تم نقلها إلى مستشفى “يوسف دمارجي” بتيارت.

 

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيرلندا تعلق استخدام لقاح “أسترازينيكا”

إيرلندا تعلق استخدام لقاح “أسترازينيكا”

منذ 18 دقيقة
Photo of باريس.. شرطي يقتل شخصا مجهولا هدده بسكين

باريس.. شرطي يقتل شخصا مجهولا هدده بسكين

منذ 29 دقيقة
Photo of الكشف عن “أسوأ أمرين” واجها ترامب خلال فترة رئاسته

الكشف عن “أسوأ أمرين” واجها ترامب خلال فترة رئاسته

منذ ساعة واحدة
Photo of دول أوروبية تدعو لقمة مستعجلة حول التفاوت في الحصول على لقاح كورونا

دول أوروبية تدعو لقمة مستعجلة حول التفاوت في الحصول…

منذ 3 ساعات
Photo of ألمانيا.. تظاهرات حاشدة ضد قيود كورونا

ألمانيا.. تظاهرات حاشدة ضد قيود كورونا

منذ 4 ساعات
Photo of بعضهم بدول عربية.. مقتل 65 صحفيا حول العالم في 2020

بعضهم بدول عربية.. مقتل 65 صحفيا حول العالم في…

منذ 6 ساعات
Photo of القبض على أحد أخطر زعماء المافيا الإيطالية باسبانيا

القبض على أحد أخطر زعماء المافيا الإيطالية باسبانيا

منذ 16 ساعة
Photo of فرانس 24 : الحكومة الجزائرية تلوح بسحب اعتمادنا نهائيا

فرانس 24 : الحكومة الجزائرية تلوح بسحب اعتمادنا نهائيا

منذ 17 ساعة
Photo of اسبانيا : حجز أول غواصة لتهريب المخدرات ب”مالاقا”

اسبانيا : حجز أول غواصة لتهريب المخدرات ب”مالاقا”

منذ 17 ساعة
Photo of مقتل 15 جندي نيجيري في كمين لتنظيم “داعش” الارهابي

مقتل 15 جندي نيجيري في كمين لتنظيم “داعش” الارهابي

منذ 19 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق