رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع

لقجع يقطع الطريق على أية حاولة لضم “البوليزاريو” للكاف

منذ 5 ساعات
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هبة سبور

لم يفوت رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فرصة احتضان المغرب للجمع العام 43 للإتحاد الافريقي دون أن يحقق فوزا سياسيا – رياضي , بعدما وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على ضرورة حصول أي بلد إفريقي جديد يرغب في عضوية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على اعتبار من الأمم المتحدة بوحدته واستقلاليته.

وسيمنع القرار أي بلد لا يتوفر على اعتراف رسمي من الأمم المتحدة من المطالبة بعضوية الاتحاد الإفريقي، والمشاركة في مختلف المنافسات الإفريقية سواء الخاصة بالمنتخبات أو الأندية

وكان القانون القديم ينص على أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم مفتوح لجميع مترشحي الرابطات الوطنية الافريقية كممثلين رسميين يديرون شؤون كرة القدم في بلدانهم .

وحقق فوزي لقجع ضربة ب KO لأعداء الوحدة الترابية , بحيث كان وراء طرح المقترح للنقاش باجتماع المكتب التنفيذي، وذلك بعد محاولات سابقة من جنوب إفريقيا والجزائر بالتصويت من أجل ضم الكيان الوهمي الصحراوي إلى الاتحاد الإفريقي، غير أن احتجاجات المسؤولين المغاربة حالت دون ذلك.

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‫4 تعليقات

  1. إذا لم يتم طرد المرتزقة من الاتحاد الافريقي، فلن تتوقف مثل هذه المشاكل. يجب على المغرب أن يوجه كل خططه الدبلوماسية والاقتصادية من أجل تحقيق هذا الهدف.

  2. السيد فوزي لقجع احسن رئيس جامعة في تاريخ كرة القدم المغربية….رجل بمعنى الكلمة…هنيئا للمغرب بمثل هذا الرجل الى جانب السادة ناصر بوريطة و عمر هلال….

  3. برافو سي فوزي لقجع هكذا يكون الرجل الوطني الغيور على وطنه وملكه كثر الله من امثالك

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