مداهمة مقهى للشيشة بمراكش وتوقيف عدد من الأشخاص

محمد الأصفر – هبة بريس

داهمت عناصر الدائرة الأمنية 11 بالمنطقة الأمنية الثالثة بمراكش ، مساء أمس الجمعة 12 مارس الجاري، مقهى للشيشة، قرر مالكها مواصلة تقديم خدماته سرا لزبنائه، في تحدي سافر لحالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا القاتل.

وحسب ما عينته “هبة بريس”، فقد أسفرت عملية المداهمة، التي نفذها عناصر الأمنية بالدائرة 11 والسلطات المحلية عن إيقاف 10نساء و 29 رجل ضبطوا في حالة تلبس، وهم يدخنون “النرجيلة”، رغم قرار المنع.

ومكنت المداهمة من حجز كميات كبيرة من المعسل المهرب وقنينات ”النرجيلة” ومعدات أخرى تستعمل لنفس الغرض، لفائدة البحث والتحقيق.

وكشف مصدر لهبة بريس”، أن عملية المداهمة والإيقاف، تمت إثر التوصل بإخبارية تؤكد الأنشطة المشبوهة للمقهى وتوافد الزبائن بعد الساعة الثامنة مساء رغم التدابير الإحترازية التي فرضتها الوضعية الوبائية.

وأفادت مصادر متطابقة، أن مسير المقهى كان يقوم بالتمويه على المتطفلين والسلطات بالتظاهر بالإغلاق، بينما كان يفتح الفضاء لزبنائه الأوفياء فقط، بعيدا عن أعين المتربصين، قبل أن تجهض سرعة تدخل السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالدائرة الأمنية 11التابعة بولاية أمن مراكش مخططاته لحقيق أرباح مهمة ولو على نتجت عن ذلك بؤرة وبائية.

وباشرت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية المذكورة ، بحثا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وتحديد ما إن كان الموقوفون متورطين في قضايا دعارة وفساد، وخلفيات استمرار صاحب المقهى في مواصلة نشاطه المحظور لإيقاف كافة المتورطين والمتواطئين.

إذ تم تسجيل مخالفة خرق لحالة الطوارئ ، ل35 شخص فيما تم وضع 4 أشخاص تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار إحالتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

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