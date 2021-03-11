زوج يُوجه لزوجته طعنات قاتلة بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الرباط

أفضى خلاف نشب بين زوج خمسيني وزوجته إلى توجيه الأول ضربات قاتلة لزوجته، الأمر الذي عجل بوفاتها على الفور.

وحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها جريدة ”هبة بريس“ من طرف الجيران، فإن الزوجين حديثي السكن بالحي المذكور ولا يعرف تفاصيل أكثر عنهما.

وحضر لعين المكان عناصر الشرطة العلمية التي تباشر تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحيث تم نقل جثة الهالكة لمستودع الأموات بالطب الشرعي الرحمة فيما تم اقتياد الزوج للمصلحة الأمنية المختصة للتحقيق معه ومعرفة الأسباب الكاملة وراء الحادثة.

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