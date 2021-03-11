عمال جماعات البيضاء يواصلون الاحتجاج ضد قرار الحرمان من المنح

هبة بريس – الدار البيضاء

نظم المكتب الجهوي للجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات ظهر اليوم وقفة احتجاجية تحت شعار ” لاتنازل عن حقوقنا العادلة والمشروعة” و شارك فيها عدد من العمال و الموظفين الجماعيين الذي تم إقصاؤهم من دفتر تحملات التدبير المفوض بقطاع النظافة بجماعة الدار البيضاء.

و احتشد عدد من العمال و الموظفين الجماعيين بالبيضاء خلال هاته الوقفة الاحتجاجية أمام مقر جماعة الدار البيضاء و ذلك بعدما عقدت لجنة التدبير المفوض للمكتب الجهوي للجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات اجتماعا يوم الأسبوع الماضي بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل.

و خلال الاجتماع السالف الذكر تم تدارس الصمت المطبق من طرف رئيس جماعة الدار البيضاء والجهات المسؤولة على قطاع النظافة من أجل معالجة ملف العمال الجماعيين الذين كانوا رهن إشارة إدارة شركات النظافة وتم إقصاؤهم من دفتر التحملات الأخير الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة الدار البيضاء وعدم تنفيذ المقترحات والوعود لتدبير هذا الملف الاجتماعي و على رأسها التعويض عن أيام العمل بقطاع النظافة الذي قضوا فيه سنوات فاقت 25 سنة عمل في هذا المرفق العام وقدموا خدمات جليلة لجماعة الدار البيضاء والساكنة والصالح العام قبل وبعد التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة الدار البيضاء.

و عبر المحتجون خلال الوقفة عن الوضعية الاجتماعية والمادية والنفسية المتسمة بالاستياء والتدهور جراء حرمانهم من المنحة التي كانوا يتمتعون بها في فترة اشتغالهم مع الشركات المفوض لها قطاع النظافة، والتي أصبحت جزءا من راتبهم الشهري وتمت برمجتها لمواجهة مصاريف وتكاليف الحياة الأسرية وقاموا من خلالها بالاستفادة من قروض بنكية على أساسها اليوم تأزمت وضعيتهم المادية والاجتماعية، مؤكدين أن الإدارة لم تف بوعدها على تعويضهم عن هذه الوضعية خصوصا أنها كانت سببا في فقدان تعويضهم بعدم إدراجهم في دفتر التحملات الأخير قطاع النظافة بجماعة الدار البيضاء.

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