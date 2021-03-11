رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،جياني إنفانتينو ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع

رئيس الفيفا: أنظار العالم كله ستتجه صوب المغرب في الأيام المقبلة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،جياني إنفانتينو ،اليوم الخميس، إن الجمع العام الانتخابي ال43 للكونفدرالية الإفريقية للعبة (كاف) ،المقرر غدا بالرباط، سينعقد تحت شعار “الوحدة ، المستقبل. وكرة القدم الإفريقية”.

وأشاد إنفانتينو ،في تصريح للصحافة لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا، بـ “العمل الرائع الذي قامت به الإدارة لاستقبالنا ، احتفاء ليس فقط بكرة القدم الإفريقية، ولكن بعالم كرة القدم برمته”.

وخلص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن ” أنظار العالم كله ستتجه صوب المغرب في الأيام القليلة المقبلة. الأهم أن نكون هنا، وأن نعمل معا من أجل مستقبل كرة القدم في هذه القارة”.

ولم يفت إنفانتينو التوجه ب”الشكر” للمشاركين والمندوبين ومستضيف الجمع العام ،الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة السيد فوزي لقجع..

ومن المقرر أن يحضر ،جياني إنفانتينو، يوم غد الجمعة، أشغال الجمع العام الانتخابي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) .

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