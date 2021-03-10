“كيونت” تحتفل بالذكرى السنوية الثالثة لشراكتها مع الاتحاد الأفريقي “كاف”

هبة بريس

احتفلت كيونت الشركة العالمية الرائدة في مجال البيع المباشر بالذكرى السنوية الثالثة كونها الراعي الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والشريك الرئيسي لمسابقات أندية كرة القدم في أفريقيا منذ عام 2018 والتي تتضمن دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي.

تمتلك شركة كيونت أعمال بارزة في قارة أفريقيا كما أن لها إسهامات فارقة في دعم ورعاية وتطوير كرة القدم الأفريقية. وتأتي نجاحات الشركة في إطار اهتمامها البلغ بدعم الرياضة في المناطق التي تتواجد بها خاصةً وأن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في القارة الأفريقية.

تعليقًا على مناسبة الذكرى السنوية الثالثة للشراكة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قالت السيدة مالو كالوزا الرئيس التنفيذي لشركة كيونت: “يكمن سحر وجمال كرة القدم في أن الجميع يمكن ممارستها بسهولة فهي رياضة متاحة لجميع الفئات”. وأضافت: “نعي في شركة كيونت أن كرة القدم في أفريقيا ليست مجرد رياضة، فهي قوة جاذبة وموحدة للثقافات المختلفة في القارة الأفريقية. لافتتاً إلى أن رعاية ال “كاف” ساهمت في تعزيز تواجد الشركة في المنطقة بجانب أنها مكنت الشركة من تلبية التزامها نحو العملاء والموزعين ومشاركتهم شغفهم بكرة القدم. وأكدت كالوزا أن هذه الشراكة مكنت كيونت من التواصل مع عملاؤها وموزعيها بشكل مكثف في الثلاث سنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، يحصل موزعي كيونت في أفريقيا على تذاكر حصرية للمباريات والأحداث الهامة في الرياضة الأفريقية، ويحظون بمعاملة مميزة في مباريات الأندية والتصفيات في قارة أفريقيا، إضافة إلى رحلات مميزة خارج القارة الأفريقية، مثل فرصة حضور مباراة كأس السوبر الأفريقي التي أقيمت في الدوحة بقطر شهر مارس عام 2019.

في إطار فعاليات الذكرى السنوية الثالثة للشراكة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعرب المدير التجاري للاتحاد الأفريقي السيد علي عيساوي عن امتنانه لشركة كيونت لكونها شريكًا جديرًا بالثقة خلال ثلاث سنوات من التعاون المثمر. وقال: “وجود شركة تعمل بمثابة مشجع كرة قدم شغوف ولاعب ملتزم ومحب هو مساهمة لا تقدر بأي ثمن. وتأتي الشراكة تماشياً مع مجهودات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تحسين جودة المسابقات باستمرار. ولفت إلى أنه يتطلع إلى استكمال هذه الشراكة المميزة مع شركة كيونت خلال السنوات القادمة.

جدير بالذكر أن اهتمام شركة كيونت بكرة القدم ممتد، وذلك عندما قامت كيونت برعاية دوري أبطال آسيا بداية من عام 2010 وحتى عام 2012، بالإضافة إلى أن كيونت الآن في شراكة مستمرة مع بطل الدوري الإنجليزي السابق نادي مانشستر سيتي، وذلك منذ عام 2014. كما أن كيونت هي الراعي الرسمي لفريق بي جي سيتي المميز في الدوري الماليزي.

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