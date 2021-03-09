التحقيق مع مقدم شرطة بطنجة
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طنجة.. التحقيق مع مقدم شرطة في تهمة السرقة وخيانة الأمانة

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس – مكتب طنجة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تفيد بأن موظف الشرطة المذكور يشتبه في استيلائه على مبلغ مالي كان محفوظا بخزانة الودائع الخاصة بأحد الأشخاص المحتفظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي في قضية زجرية.

وأضاف البلاغ أن مقدم الشرطة الموقوف تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة.

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