“بدر طنشري الوزاني” على رأس الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة “

هبة بريس – الرباط

جددت الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة مجالسها طبقا للفصل 18 من الظهير رقم 230-93-1 المتعلق بالهيئة الوطنية للبياطرة ولمدونة الانتخابات للقانون الداخلي للهيئة.

وأكد مصدر مسؤول أن الانتخابات أجريت يوم 13 فبراير2021، حيث كان الناخبون موزعون على ثلاث قطاعات تمثل مختلف مكونات مهنة الطب البيطري، مبرزا أنه و”بالرغم من الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا بسبب وباء كورونا، فقد كانت المشاركة كثيفة في احترام تام للإجراءات الصحية الوقائية، حيث تقدم الأطباء البياطرة الى صناديق الاقتراع بكل مسؤولية من أجل اختيار ممثليهم على مستوى المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة“.

واسترسل المصدر نفسه، أن ”هذه الانتخابات مرت في أحسن الظروف حيث أسفرت عن تجديد ثقة الأطباء البياطرة في الدكتور طنشري الوزاني بدر الذي تم انتخابه بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة لولاية ثانية، وفي بعض الأعضاء الذين كانت لهم حصيلة مشرفة في الولاية السابقة، كما تم انتخاب أطباء بياطرة شباب، الشيء الذي سيعطي نفسا جديدا لهذه المؤسسة“.

وختم ذات المصدر أن نتائج هذا الاقتراع تشهد على وضوح ومسؤولية الأطباء البياطرة الخواص وكذا بياطرة القطاع العام الذين قاموا باختيارهم المسؤول من أجل تطور وازدهار مهنة الطب البيطري وتوحيد مختلف مكوناتها لمواجهة التحديات المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بحماية الصحة الحيوانية للقطيع الوطني مع السهر على احترام مبدأ “صحة واحدة”، وكذا بتطبيق الاستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات “الجيل الاخضر 2020-2030 ” طبقا “للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

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