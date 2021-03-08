في يوم المرأة.. الحموشي لنساء الأمن: "نعتز بكفاءاتكن العالية"
اليوم العالمي للمرأة

في يوم المرأة.. الحموشي لنساء الأمن: “نعتز بكفاءاتكن العالية”

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

وجه المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي رسالة امتنان وعرفان لجميع النساء الشرطيات، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، عبّر من خلالها لنساء الأمن الوطني، بمختلف درجاتهن وأسلاكهن، عن خالص شكره وغامر امتنانه، لما يقدّمن من أعمال جليلة، وتضحيات جسيمة، في سبيل ضمان أمن الوطن والمواطنين.

وابتهل الحموشي في كلمته إلى الباري عز وجل أن “يلبس النساء الشرطيات أردية الصحة والعافية، ويجعل التوفيق حليفهن في مهامهن الوظيفية وأوضاعهن الاجتماعية والأسرية”، مؤكدا لهن بأن المديرية العامة للأمن الوطني تعتز بكفاءاتهن العالية، وتتشرف بما يسدين من جميل العمل.

وجدد الحموشي، لنساء الأمن، الوعد بالعمل على مواصلة تحسين الأوضاع المهنية لأسرة الأمن الوطني، نساءَ ورجالا، لأنها جديرة بذلك، لما يقدمه نساؤها ورجالها من تضحيات، وما يبرهنون عليه من أعمال نبيلة في سبيل إرساء الأمن وإشاعة الطمأنينة، في ظل القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وتحتفل جميع مراكز الشرطة على امتداد التراب الوطني، اليوم الاثنين ثامن مارس الجاري، باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة لتكريم الأمن بنون النسوة وتاء التأنيث، والاحتفاء بالمرأة الشرطية التي اختارت المساهمة في خدمة أمن وطنها ومواطنيها بعزم لا يلين والتزام لا ينضب.

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